В Дагестане уволили чиновника за дебош сына в алкомаркете. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
Меликов прокомментировал инцидент с сыном одного из чиновников, чей сын принял участие в дебоше в торговой точке Кумторкалинского района. Он подчеркнул, что его возмущает ситуация, когда в таких инцидентах участвуют дети народных избранников.
По словам главы Дагестана, родители несут ответственность за воспитание своих сыновей, и поэтому подобные лица не должны занимать государственные должности. Также Меликов отметил, что оценку действиям нарушителей, спровоцировавших дебош, дадут по всей строгости закона.
Поднять руку на женщину и громить чужое имущество - это признак слабости, а не силы человека.
Сергей Меликов, глава Дагестана
Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали около 40 осужденных, скрывавшихся от наказания.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все