В Дагестане уволили чиновника за дебош сына в алкомаркете
Сегодня, 8:45
70
В Дагестане уволили чиновника за дебош сына в алкомаркете

По словам главы республики, родители несут ответственность за воспитание своих сыновей.

В Дагестане уволили чиновника за дебош сына в алкомаркете. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Меликов прокомментировал инцидент с сыном одного из чиновников, чей сын принял участие в дебоше в торговой точке Кумторкалинского района. Он подчеркнул, что его возмущает ситуация, когда в таких инцидентах участвуют дети народных избранников.

По словам главы Дагестана, родители несут ответственность за воспитание своих сыновей, и поэтому подобные лица не должны занимать государственные должности. Также Меликов отметил, что оценку действиям нарушителей, спровоцировавших дебош, дадут по всей строгости закона.

Поднять руку на женщину и громить чужое имущество - это признак слабости, а не силы человека.

Сергей Меликов, глава Дагестана

Фото: Piter.tv

Теги: дагестан, сергей меликов, увольнение, чиновник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

