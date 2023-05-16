По словам главы республики, родители несут ответственность за воспитание своих сыновей.

В Дагестане уволили чиновника за дебош сына в алкомаркете. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Меликов прокомментировал инцидент с сыном одного из чиновников, чей сын принял участие в дебоше в торговой точке Кумторкалинского района. Он подчеркнул, что его возмущает ситуация, когда в таких инцидентах участвуют дети народных избранников.

По словам главы Дагестана, родители несут ответственность за воспитание своих сыновей, и поэтому подобные лица не должны занимать государственные должности. Также Меликов отметил, что оценку действиям нарушителей, спровоцировавших дебош, дадут по всей строгости закона.

Поднять руку на женщину и громить чужое имущество - это признак слабости, а не силы человека. Сергей Меликов, глава Дагестана

Фото: Piter.tv