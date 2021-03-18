Причину смерти птиц установят экологи.

В Дагестане погибли краснокнижные кудрявые пеликаны. Об этом сообщили очевидцы. По данным местных СМИ, трагедия зафиксирована в Кизлярском районе у поселка Красный Рыбак. Там жители нашли порядка сорока мертвых тушек. Сейчас проводится анализ биологического материала птиц, чтобы установить причину их смерти.

Напомним, что кудрявые пеликаны занесены в Международную Красную книгу. Этот вид находится под угрозой исчезновения. Обычно морозы данный вид птиц переживает на территории Индии, а также в акватории незамерзающих озер в европейском регионе. Специалисты не понимают, почему пеликаны решили зимовать в Кизлярском районе.

После обрушения моста в Дагестане возбудили дело.

Видео: Telegram / Baza