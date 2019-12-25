После обрушения моста в Дагестане возбудили дело

После обрушения моста в Дагестане возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ за халатность. Об этом сообщили региональные представители Следственного комитета РФ. Ранее в экстренном ведомстве сообщили, что инцидент произошел на территории населенного пункта Хебда Шамильского района. При движении "Камаза" обрушилась конструкция переправы. В результате пострадал один человек.

Данное обстоятельство стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, ответственными за обеспечение безопасности при эксплуатации автомобильного моста. пресс-служба СК РФ по региону

В настоящее время без транспортного сообщения остались Кахиб, Гоор и Хиндах. Прокуратура ведет собственную проверку произошедшего. В региональном минтрансе заметили, что рухнувший мост был включен в список аварийных объектов инфраструктуры. Его реконструкция была запланирована на 2022 год.

Мост в Дагестане обрушился после проезда КамАЗа.

Фото: YouTube/TUT.DAGESTAN