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Мост в Дагестане обрушился после проезда КамАЗа

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Мост обрушился после того как на него заехал КамАЗ.

Мост в Дагестане обрушился после проезда КамАЗа. Инцидент произошёл рядом с селом Хебда в Шамильском районе. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Мост обрушился после того как на него заехал грузовик КамАЗ. Один человек пострадал.

На место аварии направили пожарно-спасательный гарнизон. Из-за обрушения моста без транспортного сообщения остались села Кахиб, Гоор и Хиндах.

Ранее в Дагестане ликвидировали боевика, планировавшего теракт.

Видео: Youtueb/TUT.DAGESTAN

Теги: дагестан, камаз, мост
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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