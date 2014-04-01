Мост обрушился после того как на него заехал КамАЗ.

Мост в Дагестане обрушился после проезда КамАЗа. Инцидент произошёл рядом с селом Хебда в Шамильском районе. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Мост обрушился после того как на него заехал грузовик КамАЗ. Один человек пострадал.

На место аварии направили пожарно-спасательный гарнизон. Из-за обрушения моста без транспортного сообщения остались села Кахиб, Гоор и Хиндах.

Ранее в Дагестане ликвидировали боевика, планировавшего теракт.

Видео: Youtueb/TUT.DAGESTAN