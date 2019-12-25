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В ДТП в Тихвинском районе погибли три человека
Сегодня, 16:44
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В ДТП в Тихвинском районе погибли три человека

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Водителей призвали быть предельно внимательными и осторожными на дороге.

Днем 20-го февраля в Тихвинском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. ГУ МВД по Петербургу и области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

На 463 км трассы "Вологда-Новая Ладога" "Дэу Нексия" выехала по неустановленной причине на "встречку" и врезалась в большегруз "Вольво" с полуприцепом. В легковом автомобиле погибли водитель и двое пассажиров. 

На месте работают сотрудники полиции. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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