Легковушка столкнулась с "ГАЗелью".

В ДТП в Ростовской области погибли пять человек. Об этом сообщили региональные представители ГИБДД. По информации от правоохранительных органов, в Сальском районе на 181-ом километре трассы "Котельниково-Песчанокопское" столкнулись легковой автомобиль и "ГАЗель". Трагедия зафиксирована в ночное время.

На месте скончались водитель автомобиля Polo и его пассажиры - женщина 1981 года рождения и четырехлетняя девочка, а также водитель автомобиля ГАЗ и его пассажир - мужчина 1963 года рождения. пресс-служба ГИБДД по региону

По предварительным данным, водитель, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen Polo нарушил правило обгона. Из-за этого он ударился о ГАЗ-2713, который двигался ему навстречу. По факту аварии ведется проверка.

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Фото: МЧС РФ по региону

