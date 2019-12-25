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В ДТП в Ростовской области погибли пять человек
Сегодня, 9:45
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В ДТП в Ростовской области погибли пять человек

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Легковушка столкнулась с "ГАЗелью".

В ДТП в Ростовской области погибли пять человек. Об этом сообщили региональные представители ГИБДД. По информации от правоохранительных органов, в Сальском районе на 181-ом километре трассы "Котельниково-Песчанокопское" столкнулись легковой автомобиль и "ГАЗель". Трагедия зафиксирована в ночное время.

На месте скончались водитель автомобиля Polo и его пассажиры - женщина 1981 года рождения и четырехлетняя девочка, а также водитель автомобиля ГАЗ и его пассажир - мужчина 1963 года рождения.

пресс-служба ГИБДД по региону

По предварительным данным, водитель, находившийся за рулем автомобиля  Volkswagen Polo нарушил правило обгона. Из-за этого он ударился о ГАЗ-2713, который двигался ему навстречу. По факту аварии ведется проверка.

Самокатчицы столкнулись на тротуаре в Петербурге.

Фото: МЧС РФ по региону
 

Теги: volkswagen polo, газель, ростовская область
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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