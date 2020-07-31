Видео с места аварии: В ДТП в Крыму погибли 8 человек

Еще 4 человека получили травмы, один из них в крайне тяжелом состоянии.

В Крыму в ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли 8 человек.

Авария произошла ранним утром, около 6 часов 40 минут, 31 июля в Белогорском районе на автодороге "Таврида", возле села Русаковка. Микроавтобус, в котором было 15 человек, ехавший из Краснодара в Севастополь, на полном ходу врезался в стоящий у обочины грузовик. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса уснул за рулем.

В результате ДТП погибли 8 человек, среди них и водитель микроавтобуса. Еще 4 человека получили травмы различной тяжести. Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

ТАСС со ссылкой на Главу Белогорского района Крыма Галину Перелович сообщает, что среди жертв ДТП 17-летнй подросток. Среди пострадавших беременная 18-летняя девушка.

Фото::Mash, 112

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