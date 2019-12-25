В ДТП в Кингисеппском районе Ленобласти пострадали три человека

По факту аварии проводится проверка.

В ночь на воскресенье, 27 сентября, в Кингисеппском районе Ленинградской области произошла авария в результате которой пострадали три человека. Подробности Piter.tv сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, авария произошла во втором часу ночи на 20-м километре старого направления автодороги из поселка Котельский в Усть-Лугу. Водитель автомобиля "Шевроле Ланос" совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, сообщили в полиции.

В результате аварии пострадали сам 44-летний водитель и два его пассажира – 34 и 33 лет. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случишвегося.

Фото: Piter.tv