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В ДТП в Чувашии пострадали семь человек

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В числе пострадавших - двое детей, которые находились в салоне Nissan.

В понедельник, 3 мая, на подъезде к Чебоксарам в Чувашии произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД по региону.

Авария произошла на 6-м километре западного подъезда к Чебоксарам. По некоторым данным, причиной массового столкновения стало нарушение правил дорожного движения. Так, 69-летний автомобиль выехал на встречную полосу и задел Chevrolet Cruze. 

Уточняется, что среди пострадавших есть дети. По предварительной информации, у них диагностированы ушибы.

Видео: Instagram/gibdd121

Теги: дтп, чувашия
Категории: ДТП, Происшествия, Новости России, Лента новостей,

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