В ДТП в Чувашии пострадали семь человек

В понедельник, 3 мая, на подъезде к Чебоксарам в Чувашии произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД по региону.
Авария произошла на 6-м километре западного подъезда к Чебоксарам. По некоторым данным, причиной массового столкновения стало нарушение правил дорожного движения. Так, 69-летний автомобиль выехал на встречную полосу и задел Chevrolet Cruze.
Уточняется, что среди пострадавших есть дети. По предварительной информации, у них диагностированы ушибы.
Видео: Instagram/gibdd121
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ОТ ЯПОНСКОЙ КОМПАНИИ WILLSON – ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ «ЖИДКОЕ СТЕКЛО»! Сохраняет оригинальный, яркий и насыщенный цвет кузова, защищает от пыли грязи и воды. Придает сияющий блеск кузову автомобиля, скрывает мелкие царапины, эффект до 1 года!----- https://s4.lv/steklo