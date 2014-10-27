Водитель погиб после столкновения с лосем на трассе "Скандинавия"

Смертельное ДТП произошло на трассе "Скандинавия" в понедельник, 18 сентября, вечером. После столкновения с лосем ВАЗ улетел в Renault: водитель первого автомобиля погиб.

В Выборгском районе Ленинградской области произошла смертельная авария в понедельник, 18 сентября. Вечером на 179-ом километре трассы "Скандинавия" между поселками Кондратьево и Чулково ВАЗ сбил лося. После столкновения с животным машину отбросило в Renault Laguna.

В отечественной машине сидели двое молодых людей 27 лет. Водитель скончался от полученных травм на месте. Его спутник получил травмы. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. Во второй машине сидел 60-летний мужчина, сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. О его травмах ничего не сообщается. Также не известно, что в итоге случилось с лосем.

Буквально накануне около Трубникова Бора на дороге в сторону Москвы сбили лося. Животное получило травмы. Водитель и пассажиры отделались испугом и покореженной машиной.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург