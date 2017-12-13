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В аварии на Стачек пассажир и водитель госпитализированы в тяжелом состоянии

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В ДТП на юго-западе Петербурга пострадало два человека.

В 23 часа вечера 12 февраля на юго-западе Петербурга произошла авария с пострадавшими. Двое участников ДТП госпитализированы в тяжелом состоянии. 

Инцидент произошел у дома под номером 91 на проспекте Стачек. Водители иномарок “КИА” “сошлись” в лобовом столкновении. Сообщается, что одно транспорное средство неожиданно выехало на встречную полосу, где его “встретил” мчащийся автомобиль.

В результате произошедшего один из автомобилистов и его пассажира медики скорой помощи забрали в больницу. Обстоятельства аварии выясняются правоохранительными органами.
 

Фото и видео: Piter.tv

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Теги: авария , водитель , дтп , пассажир , пострадавшие , проспект стачек , юго-запад
Категории: ДТП Новости СПб

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