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В ДТП на трассе "Нарва" погиб пассажир "Рено Дастер"
Сегодня, 21:53
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В ДТП на трассе "Нарва" погиб пассажир "Рено Дастер"

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Обстоятельства случившегося уточняются.

В результате аварии в Кингисеппском районе Ленобласти 5 июля погиб один человек. Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в восьмом часу вечера на 126-м километре автодороги "Нарва" на "встречке" столкнулись автомобиль "Рено Дастер" и грузовик "Ивеко".

Легковушкой управлял мужчина 46 лет, грузовиком – 33-летний водитель. От полученных травм на месте происшествия скончался 19-летний пассажир "Рено".

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали о том, что "ГАЗель" "прилегла" на внешней стороне КАД. По предварительной информации, авария на 94-м километре КАД произошла неподалеку от Янино. 

Фото: Piter.tv

Теги: авария, дтп, нарва
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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