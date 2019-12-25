В ДТП на трассе "Нарва" погиб пассажир "Рено Дастер"

Обстоятельства случившегося уточняются.

В результате аварии в Кингисеппском районе Ленобласти 5 июля погиб один человек. Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в восьмом часу вечера на 126-м километре автодороги "Нарва" на "встречке" столкнулись автомобиль "Рено Дастер" и грузовик "Ивеко".

Легковушкой управлял мужчина 46 лет, грузовиком – 33-летний водитель. От полученных травм на месте происшествия скончался 19-летний пассажир "Рено".

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали о том, что "ГАЗель" "прилегла" на внешней стороне КАД. По предварительной информации, авария на 94-м километре КАД произошла неподалеку от Янино.

Фото: Piter.tv