В ДТП на трассе М-11 погиб человек

В аварии, которая случилась на трассе М-11 вечером 11 января, погиб молодой человек. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте".
По предварительной информации, молодой человек лет 20-25 на вид находился за рулем автомобиля Renault Logan въехал в путепровод в сторону Тосно. Сообщается, что мужчина погиб на месте. Публикация сопровождается фотографией разбитой иномарки.
Информация о происшествии уточняется.
Ранее мы сообщали о том, что Kia Soul врезалась в магазин у станции метро "Международная".
Фото: vk.com/spb_today
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