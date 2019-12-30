В ДТП на трассе М-11 погиб человек

Первыми об аварии в соцсетях рассказали очевидцы.

В аварии, которая случилась на трассе М-11 вечером 11 января, погиб молодой человек. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте".

По предварительной информации, молодой человек лет 20-25 на вид находился за рулем автомобиля Renault Logan въехал в путепровод в сторону Тосно. Сообщается, что мужчина погиб на месте. Публикация сопровождается фотографией разбитой иномарки.

Информация о происшествии уточняется.

Ранее мы сообщали о том, что Kia Soul врезалась в магазин у станции метро "Международная".

Фото: vk.com/spb_today