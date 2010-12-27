В ДТП на улице Композиторов едва не умер мотоциклист

В пятницу, 17 августа, в Выборгском районе города произошло ДТП, едва не завершившееся смертью одного из участников. Об этом сообщают в пресс-службе регионального УГИБДД ГУ МВД.
Как стало известно ЧП случилось вечером на улице Композиторов. Автолюбитель на Volvo не справился с управением и сбил мотоциклиста. Пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу.
По факту проишествия ведется проверка.
Минувшей ночью на Московском шоссе случилось страшное ДТП, в котором мужчина вылетел из иномарки и скончался на месте.