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В ДТП на улице Композиторов едва не умер мотоциклист
Сегодня, 11:33
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Rybka123
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В ДТП на улице Композиторов едва не умер мотоциклист

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Мужчина доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

В пятницу, 17 августа, в Выборгском районе города произошло ДТП, едва не завершившееся смертью одного из участников. Об этом сообщают в пресс-службе регионального УГИБДД ГУ МВД. 

Как стало известно ЧП случилось вечером на улице Композиторов. Автолюбитель на Volvo не справился с управением и сбил мотоциклиста. Пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу.

По факту проишествия ведется проверка.

Минувшей ночью на Московском шоссе случилось страшное ДТП,  в котором мужчина вылетел из иномарки и скончался на месте.

Теги: дтп , новости выборгского район , новости санкт петербург
Категории: Происшествия ДТП Лента новостей Новости СПб

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