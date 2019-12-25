В ДТП на Замшиной пострадал мужчина

Каршеринговый автомобиль врезался в припаркованную машину.

В среду, 24 июня, в Калининском район заметили ДТП с участием каршерингового автомобиля. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Автомобили столкнулись у дома № 31 на Замшиной улице. Очевидцы рассказывают, что каршеринговый автомобиль врезался в припаркованную машину марки Kia.

Известно, что мужчина, который находился в каршеринге получил травмы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы писали, что две машины столкнулись на проспекте Маршала Жукова.

Фото: vk.com/spb_today