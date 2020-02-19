В ДТП на Восстания пострадали два человека

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель такси.

Днем в самом центре Петербурга произошло массовое ДТП, несколько человек пострадали. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

По предварительным данным, таксист 1987-го года рождения выехал на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с пятью машинами. Пострадавшими стали пассажиры такси — мужчина 1975-го рождения и женщина 1977-го года рождения. Их госпитализировали с травмами легкой степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на 9-ой Советской собралась пробка из-за аварии.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"