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В ДТП на Восстания пострадали два человека

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По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель такси.

Днем в самом центре Петербурга произошло массовое ДТП, несколько человек пострадали. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

По предварительным данным, таксист 1987-го года рождения выехал на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с пятью машинами. Пострадавшими стали пассажиры такси — мужчина 1975-го рождения и женщина 1977-го года рождения. Их госпитализировали с травмами легкой степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на 9-ой Советской собралась пробка из-за аварии. 

Видео: Piter.TV 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: дтп на восстания, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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