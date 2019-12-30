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В ДТП на Санкт-Петербургском шоссе скончались два человека

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На шоссе столкнулись "Рено Логан" и "Ауди"

По информации УГИБДД по СПб и ЛО, 25 января в 8 утра на Санкт-Петербургском шоссе, 115 произошло столкновение "Рено Логана" и "Ауди 80". 

Водитель "Рено", 21-летний молодой человек, ехал из Петергофа в Стрельну, не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с "Ауди". Водитель и пассажир "Ауди" скончались на месте, второй пассажир "Ауди" и водитель "Рено" доставлены в Николаевскую больницу. 

Ранее мы сообщали, что каршеринг на углу Ударников и Индустриального смог остановить только знак "Стоп". 

Фото: pixabay.com

Теги: дтп, петербург, петергоф
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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