В ДТП на Санкт-Петербургском шоссе скончались два человека

На шоссе столкнулись "Рено Логан" и "Ауди"

По информации УГИБДД по СПб и ЛО, 25 января в 8 утра на Санкт-Петербургском шоссе, 115 произошло столкновение "Рено Логана" и "Ауди 80".

Водитель "Рено", 21-летний молодой человек, ехал из Петергофа в Стрельну, не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с "Ауди". Водитель и пассажир "Ауди" скончались на месте, второй пассажир "Ауди" и водитель "Рено" доставлены в Николаевскую больницу.

Ранее мы сообщали, что каршеринг на углу Ударников и Индустриального смог остановить только знак "Стоп".

Фото: pixabay.com