В ДТП на Петроградке пострадали два пассажира

Около 00.30 в субботу, 6 марта, на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева столкнулись две иномарки. По информации "Дорожного инспектора", в аварию попали "Форд" и "Фольксваген".
На видео, попавшем в распоряжение редакции Piter.TV, заметно, как в заворачивающую налево белую иномарку влетает черная. Ударом белую машину с помявшейся правой дверью вынесло на несколько метров вбок, к тротуару, черный же автомобиль вдребезги разбил переднюю часть.
В ДТП пострадали два пассажира, обоих доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Видео: Piter.TV
Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор
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