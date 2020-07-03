В ДТП на Петроградке пострадали два пассажира

Две иномарки столкнулись на перекрестке Куйбышева и Каменноостровского.

Около 00.30 в субботу, 6 марта, на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева столкнулись две иномарки. По информации "Дорожного инспектора", в аварию попали "Форд" и "Фольксваген".

На видео, попавшем в распоряжение редакции Piter.TV, заметно, как в заворачивающую налево белую иномарку влетает черная. Ударом белую машину с помявшейся правой дверью вынесло на несколько метров вбок, к тротуару, черный же автомобиль вдребезги разбил переднюю часть.

В ДТП пострадали два пассажира, обоих доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор