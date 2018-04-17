Видео: в ДТП на Народной улице перевернулся микроавтобус

Вечером 17 апреля, в Невском районе на Народной улице, 100, водитель несправившись с управлением микроавтобуса перевернулся на бок. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.
По словам очевидцев, на месте работает реанимация и сотрудники полиции.
Мы увидели эту аварию, когда с проспекта Большевиков на кольце повернули на Народную. Только реанимации была одна машина, это было в 20.15.
Говорит очевидец
На видео можно заметить, что вторым участником ДТП стала иномарка, у которой в результате столкновения повреждён капот.
Напомним о нашей ежедневной рубрике: Все происшествия в Петербурге за 17 апреля: фото и видео.
Видео: Piter.TV