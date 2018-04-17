Видео: в ДТП на Народной улице перевернулся микроавтобус

В Невском районе не проезжей части перевернулся микроавтобус.

Вечером 17 апреля, в Невском районе на Народной улице, 100, водитель несправившись с управлением микроавтобуса перевернулся на бок. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

По словам очевидцев, на месте работает реанимация и сотрудники полиции.

Мы увидели эту аварию, когда с проспекта Большевиков на кольце повернули на Народную. Только реанимации была одна машина, это было в 20.15. Говорит очевидец

На видео можно заметить, что вторым участником ДТП стала иномарка, у которой в результате столкновения повреждён капот.

Напомним о нашей ежедневной рубрике: Все происшествия в Петербурге за 17 апреля: фото и видео.

Видео: Piter.TV