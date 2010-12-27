В ДТП на Малой Морской пострадали две женщины и девочка

Они получили травмы разной степени тяжести.

В аварии на Малой Морской улице пострадали три человека, передает отдел пропаганды УГИБДД.

Сегодня, 29 октября в 16.50 у дома №22 по указанной улице столкнулись два "Фольксвагена", "Поло" и "Пассат". За рулем первого находился 48-летний водитель, вторым управлял 19-летний парень. В результате ДТП травмы получили пассажиры "Поло". Помощь понадобилась 43- и 73-летним женщинам и 12-летней девочке.

По факту ДТП ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее на перекрестке Чернышевского и Шпалерной лоб в лоб столкнулись Volkswagen и BMW.

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