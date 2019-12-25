В ДТП на КАД погиб мужчина

По словам очевидцев, от удара Volkswagen Transporter перевернулся на бок, водитель вылетел на асфальт.

Рано утром в пятницу на внутренней стороне КАД в районе Кудрово произошла смертельная авария. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По предварительной информации, водитель Volkswagen Transporter 1971 года рождения не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение. В результате ДТП водитель скончался, пассажир – мужчина 1999 года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данному факту проводится доследственная проверка.

На прошлой неделе под Бокситогорском в ДТП с автобусом погибли 4 человека.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Евгений Новиков)