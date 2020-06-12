В ДТП на Богатырском пострадали две женщины

Момент аварии попал на камеру регистратора.

Днем в пятницу, 12 июня, в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с пострадавшими пешеходами. Как сообщил отдел пропаганды УГИБДД по СПб и ЛО, на пешеходном переходе у дома №17 по Богатырскому проспекту 36-летний мужчина за рулем "Фольксвагена" не успел затормозить на пешеходном переходе. Авария произошла около полудня.

Обе женщины, оказавшиеся на пути у автомобиля, получили травмы средней степени тяжести. По факту происшествия проводится проверка, момент аварии попал на камеру регистратора. Видео опубликовали в соцсетях.

Ранее мы сообщили о том, что два автомобиля столкнулись на Зеленогорском шоссе. Из-за столкновения образовалась небольшая пробка.

Видео: vk.com/spb_today