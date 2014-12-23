Дмитрий Шегай признан виновным в военном преступлении.

Боевик группировки "Азов" (признана на территории России террористической, экстремистской и неонацистской организацией, запрещена в РФ). Дмитрий Шегай приговорен по решению Верховного суда Донецкой Народной Республики к 22 годам колонии строгого режима за расстрел мужчины в городе Мариуполе. Соответствующее заявление сделали представители Следственного комитета и прокуратуры по региону. Известно, что 26-летний наводчик 501-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ признан виновным по пунктам "ж", "л" части 2 стати 105 УК РФ, а также части 1 статьи 356 УК РФ.

Он признан виновным за убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти, жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). пресс-служба СК РФ

Селдственные органы напомнили, что в конце марта 2022 года представители Вооруженных сил Украины в числе которых был и Шегай, задержали гражданского мужчину и доставили его на боевую позицию в мариупольском поселке Мирный. Мирный житель попал под подозрение, связанное с поддержкой СВО. Далее солдаты получили приказ со стороны командования о ликвидации соотечественника. После этого осужденный вывез мужчину на другую боевую позицию и расстрелял из автомата.

В ДНР военному ВСУ вынесли приговор за убийство мирного жителя.

Фото и видео: Следственный комитет России