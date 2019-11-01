Видео перестрелки: В Чикаго выстрелили в девочку, которая собирала сладости в Хэллоуин

В Чикаго во время сбора сладостей случайно ранили 7-летнюю девочку.
Трагедия произошла в одном из районов Чикаго во время празднования Хэллоуин. Дети со взрослыми заполонили улицы города. 7-летняя девочка в костюме пчелы гуляла со своей семьей и традиционно собирала сладости. В это время на улице произошла перестрелка, в ходе которой случайные пули попали в ребенка. Всего в девочку попали 2 пули, одна из них в шею.
Девочка в больнице в критическом состоянии, медики борются за жизнь ребенка. Также в ходе перестрелки был ранен 31-летний мужчина, который и был, вероятно, мишенью стрелков. Мужчина ранен в руку, его жизнь вне опасности.
Стрелявшие с места преступления убежали. На данный момент их еще не нашли.
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Видео: CBS Chicago
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