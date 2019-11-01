Видео перестрелки: В Чикаго выстрелили в девочку, которая собирала сладости в Хэллоуин

Во время перестрелки две пули попали в 7-летнюю девочку, которая собирала конфеты со своей семьей.

В Чикаго во время сбора сладостей случайно ранили 7-летнюю девочку.

Трагедия произошла в одном из районов Чикаго во время празднования Хэллоуин. Дети со взрослыми заполонили улицы города. 7-летняя девочка в костюме пчелы гуляла со своей семьей и традиционно собирала сладости. В это время на улице произошла перестрелка, в ходе которой случайные пули попали в ребенка. Всего в девочку попали 2 пули, одна из них в шею.

Девочка в больнице в критическом состоянии, медики борются за жизнь ребенка. Также в ходе перестрелки был ранен 31-летний мужчина, который и был, вероятно, мишенью стрелков. Мужчина ранен в руку, его жизнь вне опасности.

Стрелявшие с места преступления убежали. На данный момент их еще не нашли.

Сегодня ранее: Опубликовано видео с моментом убийства бывшего мэра Киселевска в Кузбассе.

Видео: CBS Chicago