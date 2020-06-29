В Челябинской области сняли ряд коронавирусных ограничений. Распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер, сообщили в его пресс-службе.
С 29 июля в регионе разрешили работу летних кафе, фитнес-центров и зоопарков. Все экспозиции должны быть на открытых территориях.
Отмечается, что работа данных предприятий разрешена только при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.
С начала эпидемии в Челябинской области коронавирусом заразились 2 753 человек.
Ранее петербургские ученые заявили, что второй волны коронавируса уже не избежать.
Видео: Instagram / alexeytexler.official
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