В Челябинской области отец-сектант похитил ребенка у матери

Он хочет воспитывать его в естественных природных условиях на натуральном хозяйстве. Мужчину ищет полиция.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения в Челябинске четырехлетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Мать ребенка обратилась в правоохранительные органы 9 июня и рассказала, что ее сына со двора дома украл житель Челябинска 1990 года рождения. Где находятся отец и сын, неизвестно.

Как сообщила женщина новостному сайту Ura.ru, мальчика похитили на ее глазах. В это время был и отчим, но похититель воспользовался перцовым баллончиком, посадил малыша в машину и скрылся. Родителям не удалось догнать автомобиль. Также женщина поведала о том, что ее бывший возлюбленный несколько лет назад вступил в секту и неоднократно заявлял ей, что заберет сына, чтобы воспитывать в естественных природных условиях на натуральном хозяйстве. При похищении у мужчины помимо баллончика был еще и нож.

Ранее Piter.TV писал о том, что москвич похитил 9-летнего мальчика и 10 лет держал в сексуальном рабстве.

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