В Челябинской области отец избивал и истязал больного 5-летнего сына

Появились шокирующие подробности уголовного дела.

Сегодня, 16 января, стало известно о вопиющем случае в поселке Вишневогорск Каслинского района Челябинской области.

55-летний местный житель в течении 2017 года регулярно избивал и истязал 5-летнего сына. Отмечается, что мать ребенка умерла, а ранее судимый за тяжкое преступление мужчина воспитывал мальчика один. Ребенок страдает хроническим заболеванием. В СМИ появилась информация, что мальчик страдал энурезом.

Ребенка органы опеки забрали от отца-изувера и поместили в реабилитационный центр. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". Решается вопрос о лишении родительских прав.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Следователем СК инициирован вопрос о лишении подозреваемого родительских прав. В ходе расследования уголовного дела следователем в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, направлены представления в службу участковых уполномоченных районного отдела полиции и комиссию по делам несовершеннолетних. СУ СК РФ по Челябинской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV