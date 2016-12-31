В Челябинской области из-за упавшего в ванну мобильника умер подросток

Из-за нарушений техники безопасности использования мобильного телефона под Челябинском умер подросток.

В Челябинской области изучают обстоятельства смерти подростка, погибшего в собственной ванной комнате. По предварительной версии юноша умер из-за упавшего в воду мобильного устройства. Об этом стало известно 30 сентября, когда в дежурную часть поселка Рощино позвонили и сообщили о трагедии.

По информации, 17-летний молодой человек подключил к сети сотовый телефон. В какой-то момент подросток выронил девайс из рук и мобильник упал в воду. Этот инцидент и привел к смерти.

Признаков насильственной смерти на теле подростка не обнаружено. настоящее время ведется доследственная проверка.