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В Челябинской области из-за упавшего в ванну мобильника умер подросток
Сегодня, 16:28
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lesjasap
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В Челябинской области из-за упавшего в ванну мобильника умер подросток

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Из-за нарушений техники безопасности использования мобильного телефона под Челябинском умер подросток.

В Челябинской области изучают обстоятельства смерти подростка, погибшего в собственной ванной комнате. По предварительной версии юноша умер из-за упавшего  в воду мобильного устройства. Об этом стало известно 30 сентября,  когда в дежурную часть поселка Рощино позвонили и сообщили о трагедии.
 
По информации, 17-летний молодой человек подключил к сети сотовый телефон. В какой-то момент подросток выронил девайс из рук и мобильник упал в воду. Этот инцидент и привел к смерти.
 
Признаков насильственной смерти на теле подростка не обнаружено.  настоящее время ведется доследственная проверка.
Теги: поселок рощино , смерть подростка , челябинская область
Категории: Новости России

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