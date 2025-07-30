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В Челябинской области экипаж ДПС задержал нетрезвого лихача

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В отношении нарушителя составили шесть административных протоколов.

В Челябинской области экипаж ДПС задержал нетрезвого лихача. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел во время ночного дежурства на пересечении улицы Панькова и Верхнеуральского шоссе. Водитель Audi 100 проигнорировал требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке и попытался скрыться. В ходе погони полицейские применили табельное оружие.

После предупредительного выстрела в воздух и нескольких прицельных по колесам легковушка остановилась. За рулем находился 43-летний местный житель, которого уже привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Он находился в состоянии опьянения. В отношении нарушителя составили шесть административных протоколов.

Ранее мы сообщали, что в Сочи полицейские ликвидировали нарколабораторию.

Видео: УМВД по Челябинской области

Теги: нарушение пдд, нетрезвый водитель, полиция, челябинская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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