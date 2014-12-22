В Сочи полицейские ликвидировали нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 42-летний житель Ростовской области занимался изготовлением синтетического наркотика с целью дальнейшего сбыта. Он организовал лабораторию о производству мефедрона в арендованной квартире в Хостинском районе Сочи.
В ходе обысков правоохранители обнаружили колбы с запрещенным веществом общей массой свыше 660 гр. и более 100 литров прекурсоров для изготовления "синтетики". Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Подмосковье предотвратили обман пенсионерки и задержали криминального курьера.
Видео: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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