В ходе обысков правоохранители обнаружили колбы с запрещенным веществом.

В Сочи полицейские ликвидировали нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 42-летний житель Ростовской области занимался изготовлением синтетического наркотика с целью дальнейшего сбыта. Он организовал лабораторию о производству мефедрона в арендованной квартире в Хостинском районе Сочи.

В ходе обысков правоохранители обнаружили колбы с запрещенным веществом общей массой свыше 660 гр. и более 100 литров прекурсоров для изготовления "синтетики". Возбуждено уголовное дело.

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Видео: ГУ МВД России по Краснодарскому краю