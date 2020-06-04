Курьера задержали в момент передачи ему 300 тысяч рублей.

В Подмосковье предотвратили обман пенсионерки и задержали криминального курьера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, 80-летней женщине позвонил якобы оператор телекоммуникационной компании, который предложил ей перейти на другую линию городского телефона без потери номера и изменений оплаты. Позже ей позвонили якобы из правоохранительных органов и сообщили, что пенсионерки звонили мошенники с целью записать ее голос и получить доступ к банковским счетам.

Потерпевшей предложили "задекларировать" все наличные средства и передать их сотруднику для зачисления на "безопасный счет". Полицейские предотвратили хищение денег и задержали криминального курьера в момент передачи ему 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Полиция Подмосковья