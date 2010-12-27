В Челябинской области депутат и главврач расстрелял жену

Мужчина расстрелял жену в ходе бытовой ссоры.

Сегодня, в ночь на 21 августа, в Челябинской области депутат Собрания депутатов Локомотивного городского округа убил свою жену.

По версии следствия, главврач местной больницы Азат Зарипов в ходе бытовой ссоры сделал два выстрела из охотничьего ружья в свою жену. От полученных ранений женщина скончалась.

Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. СУ СК РФ по Челябинской области

Расследование уголовного дела по статье "убийство" продолжается.

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