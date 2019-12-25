В Челябинской области 26-летнего пастуха убило молнией

Трагедия произошла в Златоусте.

В Челябинской области молодого мужчину убило молнией.

РИА Новости со ссылкой на региональные следственные органы СКР по Челябинской области сообщает о смерти 26-летнего жителя Златоуста. Тело было найдено на одной из улиц города без признаков насильственной смерти. По предварительным данным следователей, мужчина пас скот и в него попал разряд молнии.

По данному факту проводится доследственная проверка, выясняются все причины и обстоятельства трагедии.

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