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В Челябинске задержали двух "закладчиц" с 5 кг наркотиков
Сегодня, 13:09
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MShaffter

В Челябинске задержали двух "закладчиц" с 5 кг наркотиков

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Женщины оказались регулярными распространителями наркотиков.

В Челябинске поймали двух безработных женщин распространителей наркотиков.

Портал "31tv.ru" со ссылкой на ГУ МВД РФ по Челябинской области сообщает, что в Центральном районе Челябинска были задержаны 2 безработные женщины, у которых при себе было 2кг наркотиков. При обысках дома нашли еще 3 кг наркотических веществ. 

Как удалось установить, женщины на регулярной основе распространяли наркотики бесконтактным способом на территории Курганской, Свердловской и Челябинской областей. Покупатели находились через интернет. При выяснении всех обстоятельств удалось выйти еще на 4 наркодельцов.

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Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Теги: закладки, наркоторговля, новости челябинска, челябинские новости
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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