Мобильная лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК.

В Челябинске тушат пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на улице Игуменка. По предварительной информации, площадь огня составила 2 300 квадратных метров. Отмечается, что пострадавших нет.

В тушении пожара участвуют более 130 специалистов и 37 единиц техники. Также привлечен пожарный поезд. Мобильная лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК.

Ранее мы сообщали, что в Москве при пожаре в административном здании погиб человек.

Видео: МЧС России