В Челябинске тушат пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел на улице Игуменка. По предварительной информации, площадь огня составила 2 300 квадратных метров. Отмечается, что пострадавших нет.
В тушении пожара участвуют более 130 специалистов и 37 единиц техники. Также привлечен пожарный поезд. Мобильная лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК.
Ранее мы сообщали, что в Москве при пожаре в административном здании погиб человек.
Видео: МЧС России
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