В Челябинске мотоциклист погиб, пытаясь скрыться от ГИБДД

Нарушитель проигнорировал просьбы остановиться.

В Челябинске мотоциклист погиб, пытаясь скрыться от автомобиля сотрудников ГИБДД. Об этом рассказали представители пресс-службы региона. В ведомстве пояснили, что инспекторы несколько раз при помощи громкой связи просили нарушителя сделать остановку. Водитель не отреагировал на законные требования представителей власти. Он начал набирать скорость. В результате это привело к трагедии на улице Молодогвардейцев. Полиция стала догонять мужчину на служебном транспорте, используя светошумовые сигналы.

Мотоциклист, совершая опасные маневры и создавая угрозу другим участникам дорожного движения, совершил столкновение со встречным автомобилем. пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

Известно, что мотоциклист 1994-го года рождения погиб на месте от полученных травм. Позже сотрудники ГИБДД установили, что нарушитель ранее был лишен права управления транспортом.

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Фото: ГИБДД по региону

Видео: YouTube / Andrew Popov