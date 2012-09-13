В Челябинске извращенец-педагог из коррекционной школы мог годами насиловать детей

В Челябинской области задержан 46-летний воспитатель коррекционной школы-интерната. Его подозревают в педофилии.

В Челябинской области двое воспитанников коррекционной школы-интерната пожаловались на своего воспитателя. Мальчики рассказали, что 46-летний мужчина, работающий педагогом, провел с ними ночь. Якобы он приставал с грязными намерениями к парням 15 и 16 лет. При этом как такового полового контакта у воспитателя и учеников не было, однако признаки "насильственных действий сексуального характера" все-таки имелись. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на СК РФ.

О преступлении стало известно после того, как оба мальчика сбежали из интерната. Когда парней поймали и попросили объяснить причины своего поведения, то они рассказали об ужасной ночи в компании воспитателя. Сразу после этого 46-летнего педагога задержали. Он пока что отказывается от дачи показаний.

Теперь следствие не исключает, что подобные эпизоды случались и в прошлые годы работы воспитателя-извращенца в коррекционной школе. Впрочем, пока что его вина в этой истории не доказана: мужчину ждут следствие и суд.