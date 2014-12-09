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В Челябинске из-за неисправности самолета задержан рейс в Домодедово
Сегодня, 10:34
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lesjasap

В Челябинске из-за неисправности самолета задержан рейс в Домодедово

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В самолете зафиксирована течь топлива.

В Челябинске из-за неисправности самолета задержан рейс в Домодедово. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, на борту рейса авиакомпании S7 ("Сибирь") обнаружена течь топлива.

После буксировки и запуска левого двигателя воздушного судна авиакомпании "Сибирь" сообщением Челябинск - Москва (Домодедово) в аэропорту вылета произошло авиационное событие: обнаружена течь топлива. На борту находилось 170 пассажиров, в том числе 15 несовершеннолетних.

пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

На данный момент известно, что никто не пострадал. На период устранения технической неполадки пассажиры размещены в зоне регистрации аэропорта. По факту произошедшего начата проверка. Согласно сведениям с онлайн-табло вылетов, аэропорт Челябинска задержал три рейса на вылет в столицу и еще два рейса на прилет из Москвы.

Пассажирский автобус упал с моста в Челябинске.

Фото: Piter.tv

Теги: домодедово, задержка рейса, регионы, челябинск
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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