Сейчас пассажиры и водители размещены в пункте обогрева.

В Челябинской области автобус с туристами застрял на трассе из-за бурана. Об этом сообщили местные журналисты. По данным портала E1.ru, cвердловчане не могли выбраться из снежного плена больше 13 часов. Когда транспортное средство нашли спасатели, топливо в Mercedes-Benz Sprinter было на исходе.

"Газель" компании "Красное и Белое" ехала нам навстречу, они тоже застряли и пересели в наш автобус. В Mercedes уже кончилось топливо, пришлось переливать из "Газели" в автобус очевидец событий

Напомним, что пассажирский автобус возвращал туристов после поездки на горный хребет Инзерские Зубчатки. На трассе транспортное средство застряло еще 23 февраля около 16 часов. Сейчас всех пассажиров при помощи снегоходов представители ГУ МЧС вывезли во временные пункты обогрева. В салоне автобуса находилось в общей сложности 28 человек, включая двух несовершеннолетних.

На трассе также застрял автобус с жителями Магнитогорска. Инцидент произошел под Южноуральском. В течение всей ночи транспорт находился на участке между Южноуральском и Пластом.

Все закрыто, элементарно — откройте хоть вокзал. Не бросайте людей в беде. Никакой помощи МЧС не оказали. Так нельзя! Помогите людям, кто чем может. Мы далеко, да и не приехать никак из-за такой ситуации на дорогах. Надеемся на ваше понимание сообщение в паблике "Вконтакте" "Подслушано в Южноуральске"

Сейчас все пассажиры, а также водители размещены в пункте временного размещения, который открыт на базе местной школы.

В Челябинской области из снежного плена на дороге вызволили почти 800 человек.

Фото: Pixabay.com