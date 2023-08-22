В Челябинске футболист во время игры подрался с судьей из Камеруна

Спортсмен напал на арбитра из-за красной карты, выданной в отношении его брата.

В Челябинске на футбольном матче "8х8 Северо-Западной Лиги" пострадал судья из Камеруна. Инцидент произошел 20 августа на поле, котором играли команды "Бажова" и "Катрен". Один из недовольных работой арбитра игрок матча решил избить темнокожего иностранца. К такому решению злоумышленник пришел после того, как африканский специалист Максим Жоржа выдал красную карточку игроку из "Катрен" Титалу Снджояну. Это не понравилось брату спортсмена - Телману, который состоял вместе с нарушителем в одной команде. Сначала футболист начал спорить с судьей, а после - набросился на него с кулаками. Максим Жоржа попытался дать оппоненту сдачи, но Телман Снджоян повалил его на землю и продолжил избиение. В результате конфликт прекратили подбежавшие спортсмены. Известно, что встреча завершилась с результатом 4-3 в пользу "Катрен". Игроки из футбольного клуба "Бажова" получили две красные карточки за игру.

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Фото и видео: Telegram / BAZA