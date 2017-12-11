В Челнах неумелый водитель уехал с места ДТП

В сети появилось видео момента незначительного ДТП, после которой виновник зачем-то покинул место аварии.

В сети опубликовали видео незначительного ДТП в Челнах, после которого неумелый водитель скрылся с места аварии.

На снятом на видеорегистратор видео "Лада Приора" движется по скользкой дороге в довольно плотном потоке. На одном из участков авто теряет управление и его закручивает на проезжей части, при этом он задевает припаркованную "Газель". После столкновения водитель разворачивает автомобиль и продолжает движение.

После публикации видео на водителя отечественного авто обрушился шквал негативных коммен6тариев. Люди не понимают, зачем надо было покидать место мелкого ДТП, а за проявленную трусость и оставление места аварии требуют найти водителя и наказать.

Видео: YouTube/Руслан Габидуллин