В Чечне записали видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаева

В кадре появились республиканские чиновники и силовики.

В Чечне записали видеообращение с угрозами в адрес семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Ролик появился в Instagram-аккаунте вице-премьера республики Абузайда Висмурадова. В кадре представлен он сам, а также первый заместитель председателя правительства Чечни Иса Тумхаджиев и несколько местных силовиков. Спикеры заявили о готовности "отрубить головы" и язык, а после повесить родственникам подозреваемого местными жителями в оправдании терроризма и оскорблении чувств верующих.

Семья подонков Янгулбаевых посягнули на самое святое чеченского народа — на религию Ислам! Без всяких сомнений команда нашего Первого Президента ЧР, а это весь чеченский народ, призовёт этих ублюдков к ответу. АХМАТ-СИЛА! пост в соцсетях

В кадре также присутствуют начальник управления МВД по Грозному Дени Айдамиров, врио начальника управления МЧС по Чечне Алихан Цакаев, командир полка имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев. Эта информация стала доступна благодаря материалу "Коммерсанта". Силовики разговаривают в ролике на чеченском языке, но описание сделано на русском.

СМИ: Депутат ГД от Чечни пообещал "отрезать головы" членам семьи Янгулбаева.

Фото и видео: Instagram / za.vismuradov_95

