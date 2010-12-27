В Выборге реставраторы нашли разведсхему Красной Армии 1944 года

В Выборге в часовой башне обнаружили разведсхему, которая была выполнена в 1944 году.

В Выборге во время реставрации часовой башни рабочие обнаружили разведкарту, датированную 1944 годом. Директор Выборгского объединённого музея-заповедника Владимир Цой уточнил, что карта была найдена во втором уровне башни, которую ранее не разбирали.

Кроме того, в этом же месте были найдены документы и финские газеты. Также установлено, что разведсхема выполнена в ручную, при том вполне качественно. "На карте видно, что лучи расходятся из Часовой башни, которая выполняла роль наблюдательного пункта", – рассказал Владимир Цой".

Директора Выборгского объединённого музея-заповедника заявил, что в скором времени карта пополнит экспозицию музея в Выборгском замке.

Фото: "ВК" - "Санкт-Петербург Live"