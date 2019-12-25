  1. Главная
В Центробанке объяснили, почему россияне стали чаще снимать наличные
Сегодня, 9:08
Отмечается, что спрос на съем наличных стал немного выше значений прошлых лет.

В Центробанке объяснили, почему россияне стали чаще снимать наличные. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора.

В докладе отмечается, что на это могли повлиять регулярные отключения Интернета. По данным ЦБ, спрос на съем наличных стал немного выше значений прошлых лет. Напомним, что с июня в регионах РФ наблюдаются систематические перебои в работе мобильной связи и интернета.

Фото: pxhere.com

