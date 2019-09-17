В центре Петербурга две иномарки столкнулись на перекрестке

От удара у одной из машин отлетел бампер.

Во вторник, 17 сентября, в центре города на перекрестке столкнулись две иномарки. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Инцидент произошел на перекрестке Херсонской и Перекупного переулка. По словам очевидцев, никто не пострадал. Однако, у одной из машин имеются серьезные повреждения. Так, у "БМВ" от удара отлетел бампер

Давно надо сделать на этом перекрёстке светофор,там школа стоит и дети маленькие переходят дорогу как попала а машины иногда не пропускают отмечают очевидцы

Также автомобилисты сообщают, что на месте ДТП образовалась небольшая пробка.

Ранее мы сообщали о том, что группа скинхедов напала на мигранта в Красногвардейском районе.

Видео:Piter.TV