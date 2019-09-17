  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:26
120
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

В центре Петербурга две иномарки столкнулись на перекрестке

0 0

От удара у одной из машин отлетел бампер.

Во вторник, 17 сентября, в центре города на перекрестке столкнулись две иномарки. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий. 

Инцидент произошел на перекрестке Херсонской и Перекупного переулка. По словам очевидцев, никто не пострадал. Однако, у одной из машин имеются серьезные повреждения. Так, у "БМВ" от удара отлетел бампер

Давно надо сделать на этом перекрёстке светофор,там школа стоит и дети маленькие переходят дорогу как попала а машины иногда не пропускают

отмечают очевидцы

Также автомобилисты сообщают, что на месте ДТП образовалась небольшая пробка. 

Ранее мы сообщали о том, что группа скинхедов напала на мигранта в Красногвардейском районе.

Видео:Piter.TV

 

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии