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В центре Петербурга обезвредили минометную мину
Сегодня, 8:08
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lesjasap
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В центре Петербурга обезвредили минометную мину

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В Центральном районе города обнаружили очередную старинную мину.

4 сентября в районе полудня в центре города была найдена мина времен Великой Отечественной войны. Петербуржцы обнаружили находку на улице Кременчугская, около дома 21 корпус 3 во время строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
 
Уже к трем часам снаряд был обезврежен силами спецслужб. Мину вывезли сотрудники МЧС по Западному военному округу. В скором времени объект планируют утилизировать. 
 
В настоящее время по адресу места инцидента ведется строительство жилого комплекса “Царская столица”. 
Теги: вов , мина
Категории: Новости СПб

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