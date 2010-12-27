В центре Петербурга обезвредили минометную мину

В Центральном районе города обнаружили очередную старинную мину.

4 сентября в районе полудня в центре города была найдена мина времен Великой Отечественной войны. Петербуржцы обнаружили находку на улице Кременчугская, около дома 21 корпус 3 во время строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Уже к трем часам снаряд был обезврежен силами спецслужб. Мину вывезли сотрудники МЧС по Западному военному округу. В скором времени объект планируют утилизировать.

В настоящее время по адресу места инцидента ведется строительство жилого комплекса “Царская столица”.