Спектакли "Конец истории" в Центре Курехина

Спектакль-инсталляция рассказывает о путешествии человека по имени Противогаз.

В субботу, 12 сентября, в центре имени Сергея Курехина покажут два полуиммерсивных спектакля-инсталляция "Конец истории".

Сюжет покажет путешествие человека по имени Противогаз по миру после Апокалипсиса и разделится на пять зон: Травма, Экология, Культура, Капитализм и Память. Главный герой попытается найти ответы на вопрос "как с этим самым смирится и принять, попробовать думать по-другому".

Шоу поставлено по отдаленным мотивам работ Вальтера Беньямина, "темной экологии" Тимоти Мортона, и игр про Пост-Апокалипсис. Третья часть трилогии "Не особо хорошей Памяти".

Начало спектакля в 19:00 и 21:00. Билеты только по регистрации. Центр находится на Лиговском проспекте, 73, 4 этаж.

Фото: пресс-служба центра