Ночью в Центральном районе загорелся мусор

Огонь охватил территорию площадью 70 кв. метров.

Вечером 11 августа в Центральном районе загорелся мусор, обошлось без пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Сообщение о пожаре по адресу улица Печатника Григорьева, 10 поступило в 23:29. В 01:18 12 августа огонь ликвидировали. В неэксплуатируемом здании горел мусор на площади 70 кв. метров. В тушении участвовали 3 единицы техники и 15 человек личного состава. По данным пресс-службы, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пожар в двухкомнатной квартире на Светлановском проспекте попал на видео.

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