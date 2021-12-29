В Центральном районе прошел рейд по барам, работающим с нарушениями COVID-ограничений

Накануне, 6 января, в Центральном районе Петербурга прошел профилактический рейд, в ходе которого специалисты выявили заведения общепита, нарушающих коронавирусные ограничения. Об этом стало известно из пресс-службы района.
Специалисты составили маршрут, опираясь на обращения горожан, и проверили 10 адресов, в 4 из которых выявили нарушения. Первым "попался" ресторан на улице Белинского, принимавший посетителей в ночное время. Внутри заведения не было специальной разметки, а сотрудники не носили масок.
Те же нарушения выявили в заведениях на улице Рубинштейна, на Гончарной улице (там предлагали кальяны), а также в кафе на Тележной, где отсутствовал QR-код.
Кроме того, проверили заведения, которые уже попадались на нарушениях – на момент проверки они были закрыты.
Нарушителям выписали административные протоколы.
Всего, по данным администрации города, сотрудники уполномоченных комитетов проверили за трое суток 75 магазинов, 24 предприятия общепита и 6 организаций сферы услуг в Выборгском, Приморском, Адмиралтейском и Центральном районах. Нарушения выявлены в 7 организациях.
Фото: Смольный
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