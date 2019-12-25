В Центральном районе прокуратура проверила захламленные подвалы недалеко от Конюшенного ведомства

Конюшенное ведомство уже много лет находится в заброшенном состоянии.

В Центральном районе Петербурга прокуратура провела проверку в нескольких аварийных объектах и выявила нарушения. Объектами проверки стали дома на улицах Печатника Григорьева, Константина Заслонова, Черняховского и рядом с Конюшенным ведомством — памятником федерального значения.

В ходе проверки было установлено, что в расселенных аварийных домах на улицах Печатника Григорьева, Константина Заслонова и Черняховского открыты проходы на первые этажи и в подвалы. В связи с этим помещения стали пристанищем для людей без определенного места жительства и граждан и оказались завалены мусором.

Аналогичная ситуация сложилась и с памятником федерального значения Конюшенным ведомством, находящемся не просто в аварийном состоянии, а, скорее, заброшенном. Сотрудники прокуратуры постановили законсервировать помещения с нарушениями и поручить контроль над вопросом главе района.

Проблема с аварийными зданиями в Центральном районе Петербурга стоит остро и распространяется даже на объекты исторического наследия и памятники федерального значения. По ситуации с Конюшенным ведомством еще в 2019 году было предложено несколько проектов по реконструкции здания, однако Комитет по инвестициям не связался ни с одним инвестором. Согласно заявлениям Смольного, по состоянию на 2021 год нет ни одного предложения по восстановлению памятника. Тем временем здание продолжает нуждаться в реконструкции и разрушаться из-за бездействия чиновников.

Фото: citywalls.ru